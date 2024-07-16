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«Мечта стала реальностью». Бекхэм отпраздновал годовщину перехода Месси в «Интер Майами»

«Мечта стала реальностью». Бекхэм отпраздновал годовщину перехода Месси в «Интер Майами»
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился своими эмоции по поводу годовщины подписания контракта нападающим Лионелем Месси с американским клубом.

«Год назад в этот день мы кое-кого представили. Мечта стала реальностью», — написал Бекхэм в своей социальной сети.

Также владелец «Интер Майами» выложил фотографию Месси в форме американского клуба, поднимающего над головой «Золотой мяч», сопроводив её словом «Величие».

Аргентинский нападающий подписал контракт с «фламинго» 15 июля 2023 года. За этот период Месси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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