Жирков: легионеры приезжают в Россию за деньгами, а потом говорят как им плохо жилось

Бывший российский футболист Юрий Жирков считает, что отечественные клубы должны делать ставку на своих молодых игроков.

«Надо давать шансы молодым российским футболистам. Легионеры приезжают в Россию за деньгами, а потом говорят плохие слова про нашу страну — как им плохо жилось и всё такое, блин. Надо рассчитывать на нашу молодёжь», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». «Спартак» финишировал на пятом месте.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начинается в эту субботу, 20 июля.