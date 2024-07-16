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Публицист Долецкая объяснила причины недовольства работой Шнякина и Генича на финале Евро

Публицист и журналистка Алёна Долецкая обосновала свои претензии к работе известных футбольных комментаторов Константина Генича и Дмитрия Шнякина на финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).

Напомним, во время финала Долецкая в своём телеграм-канале сделала публикацию, в которой написала: «Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем?

Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина — это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».

На эту публикацию отреагировал Шнякин, написав, что он с интересом выслушал бы претензии.

Сегодня, 16 июля, Долецкая опубликовала пост, в котором подробно изложила причины своего недовольства работой Шнякина и Генича на финале чемпионата Европы — 2024.

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