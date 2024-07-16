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«Вы вернули веру в команду». Кейн отреагировал на уход Саутгейта из сборной Англии

«Вы вернули веру в команду». Кейн отреагировал на уход Саутгейта из сборной Англии
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался относительно ухода 53-летнего специалиста Гарета Саутгейта с поста главного тренера «трёх львов».

«Босс, спасибо за всё, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров сборной Англии, и мне было приятно быть капитаном под вашим началом на протяжении всего этого времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в команду.

Было так много моментов, и мы сохранили воспоминания, которые останутся с нами навсегда! Удачи в следующей главе. Я уверен, что мы ещё увидимся. Спасибо, босс!» — написал Кейн в своей социальной сети.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

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