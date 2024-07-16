Стала известна причина выхода «Аль-Насра» из переговоров с «Ман Сити» по Эдерсону

Саудовский «Аль-Наср» приостановил переговоры с «Манчестер Сити» о переходе голкипера «горожан» Эдерсона из-за того, что английский клуб запросил € 60 млн за переход игрока. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Наср» был готов предложить только € 30 млн. Сообщается, что в качестве альтернативы Эдерсону саудовцы рассматривают его соотечественника голкипера «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 35 млн. В минувшем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 34 мяча. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.