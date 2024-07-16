«Аль-Хиляль» анонсировал возвращение Неймара после разрыва крестообразных связок

«Аль-Хиляль» анонсировал возвращение на футбольное поле 32-летнего нападающего Неймара, порвавшего крестообразные связки в октябре минувшего года.

«Неймар возвращается», — написала пресс-служба «Аль-Хиляля» в соцсети Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию видео с тренирующимся бразильским игроком. Сам Неймар в видеоролике говорит: «Всем привет! Я здесь [на тренировочной базе]. Увидимся в сезоне».

Нападающий получил тяжёлую травму во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира — 2026 с Уругваем, в котором бразильцы проиграли со счётом 0:2.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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