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Представитель «Галатасарая» прилетел в Россию для переговоров с «Зенитом» по Венделу

Представитель «Галатасарая» прилетел в Россию для переговоров с «Зенитом» по Венделу
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Представитель «Галатасарая» Дженк Эртан прилетел в Россию для переговоров с «Зенитом» по переходу полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность совершить трансфер полузащитника «Зенита».

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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