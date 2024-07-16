Представитель «Галатасарая» прилетел в Россию для переговоров с «Зенитом» по Венделу

Представитель «Галатасарая» Дженк Эртан прилетел в Россию для переговоров с «Зенитом» по переходу полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность совершить трансфер полузащитника «Зенита».

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.