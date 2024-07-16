В Англии рассмотрят идею с приглашением Гвардиолы в сборную в 2025 году — The Independent

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена рассмотреть идею с приглашением испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, на текущий момент возглавляющего «Манчестер Сити», на пост наставника национальной команды при условии, что он действительно покинет «горожан» по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, FA готова подождать до объявления Гвардиолой решения о своём будущем в «Манчестер Сити» по окончании указанного сезона, а до этого момента назначить на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли, возглавляющего молодёжную команду «трёх львов».

Однако в FA опасаются, что даже в случае ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити» в конце сезона-2024/2025 он может взять перерыв в тренерской деятельности.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что испанский специалист склоняется к тому, чтобы покинуть «горожан» по окончании грядущего сезона.

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