«Бавария» летом подпишет Хави Симонса или Дани Ольмо — Sky Sports

Мюнхенская «Бавария» летом подпишет полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса или хавбека «Лейпцига» Дани Ольмо. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер «Баварии» Венсан Компани определил в качестве двух приоритетных целей на трансферном рынке хавбека «ПСЖ» Хави Симонса, который провёл прошлый сезон в аренде в «РБ Лейпциг», а также полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ. Однако в случае неудачи в любом из этих трансферов мюнхенцы готовы приобрести Ольмо.

Симонс принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Ольмо принял участие в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.