Лучший игрок Евро-2024 Родри лишь седьмой в сборной Испании по оценкам WhoScored

Опорный полузащитник сборной Испании Родри, официально признанный лучшим игроком чемпионата Европы — 2024, занимает седьмое место в рейтинге лучших футболистов «Фурия Роха» на этом турнире, по оценкам популярного аналитического интернет-портала WhoScored.
Семёрка лучших футболистов сборной Испании на Евро-2024 по версии WhoScored:
- Даниэль Ольмо — 7,72.
- Ламин Ямаль — 7,61.
- Фабиан Руис — 7,58.
- Нико Уильямс — 7,39.
- Марк Кукурелья — 7,18.
- Унай Симон — 7,03.
- Родри — 7,01.
Напомним, Родри принял участие в шести матчах испанской национальной команды на чемпионате Европы — 2024, в которых отметился одним голом.
В финале Евро-2024 сборная Испании победила Англию со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» голами отметились вингер Нико Уильямс и нападающий Микель Оярсабаль.
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