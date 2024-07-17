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Лучший игрок Евро-2024 Родри лишь седьмой в сборной Испании по оценкам WhoScored

Лучший игрок Евро-2024 Родри лишь седьмой в сборной Испании по оценкам WhoScored
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Опорный полузащитник сборной Испании Родри, официально признанный лучшим игроком чемпионата Европы — 2024, занимает седьмое место в рейтинге лучших футболистов «Фурия Роха» на этом турнире, по оценкам популярного аналитического интернет-портала WhoScored.

Семёрка лучших футболистов сборной Испании на Евро-2024 по версии WhoScored:

  1. Даниэль Ольмо — 7,72.
  2. Ламин Ямаль — 7,61.
  3. Фабиан Руис — 7,58.
  4. Нико Уильямс — 7,39.
  5. Марк Кукурелья — 7,18.
  6. Унай Симон — 7,03.
  7. Родри — 7,01.

Напомним, Родри принял участие в шести матчах испанской национальной команды на чемпионате Европы — 2024, в которых отметился одним голом.

В финале Евро-2024 сборная Испании победила Англию со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» голами отметились вингер Нико Уильямс и нападающий Микель Оярсабаль.

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