Мостовой: Глушенков влился в коллектив, с «Краснодаром» хорошо сыграл

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о ходе адаптации новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова в санкт-петербургской команде. В своём первом официальном матче за новый клуб футболист отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» в матче за Суперкубок России (4:2).

«Влился ли уже Глушенков в коллектив? Да, да, всё нормально. Знал его по сборной, пересекались. С «Краснодаром» Максим хорошо сыграл, было видно уровень. Главное, чтобы продолжал так же», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).