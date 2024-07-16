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Мостовой: Глушенков влился в коллектив, с «Краснодаром» хорошо сыграл

Мостовой: Глушенков влился в коллектив, с «Краснодаром» хорошо сыграл
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о ходе адаптации новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова в санкт-петербургской команде. В своём первом официальном матче за новый клуб футболист отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» в матче за Суперкубок России (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Влился ли уже Глушенков в коллектив? Да, да, всё нормально. Знал его по сборной, пересекались. С «Краснодаром» Максим хорошо сыграл, было видно уровень. Главное, чтобы продолжал так же», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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