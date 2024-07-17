Форвард «Спартака» Мелёшин рассказал о своей переписке с Промесом

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с бывшим форвардом красно-белых Квинси Промесом, чей контракт со «Спартаком» закончился 1 июля.

«Когда я пришёл в команду, Квинси Промес мне очень сильно помогал как нападающий, подсказывал, подбадривал. Большой мой друг, на связи с ним, надеюсь, что с ним всё будет хорошо, желаю ему удачи. Иногда списываемся, последний раз — перед сборами где-то в июне. Он отвечал на мои сообщения, но не буду рассказывать, о чём переписывались», — приводит слова Мелёшина ТАСС.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.