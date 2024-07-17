В «Баварии» рассказали о целях Венсана Компани в клубе

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что мюнхенский клуб рассчитывает вновь выигрывать титулы после того, как главным тренером команды стал бельгийский специалист Венсан Компани.

«Венсан Компани был капитаном «Манчестер Сити» на протяжении многих лет, что нелегко сделать в ведущем европейском клубе в течение столь длительного периода времени. Он – сильная личность, имеет чёткий план, и я убеждён в том, что он делает, и что он может достичь многого с «Баварией».

Мы все хотели новых идей, новых импульсов для нашей команды – это то, за что выступает Венсан Компани. Вместе мы хотим снова выигрывать титулы, потому что этого хочет «Бавария», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бельгийский специалист был назначен на должность главного тренера «Баварии» нынешним летом. В минувшем сезоне Компани возглавлял «Бёрнли», который набрал 24 очка после 38 туров английской Премьер-лиги, занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. Под руководством 38-летнего футболиста «Бёрнли» принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых 41 раз одержал победу, 24 раза сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.

По итогам минувшего сезона «Бавария» заняла третье место в чемпионате Германии, отстав от лидирующего леверкузенского «Байера» на 18 очков. Команду возглавлял Томас Тухель.