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Англия провела 19% времени матчей на Евро-2024 в выигрышном положении, Испания — 55%

Англия провела 19% времени матчей на Евро-2024 в выигрышном положении, Испания — 55%
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Сборная Англии вела в счёте по ходу матчей минувшего Евро-2024 19% времени этих противостояний, что является 13-м показателем на турнире. Испанская национальная команда, ставшая победителем чемпионата Европы — 2024, обладала преимуществом в счёте по ходу встреч соревнования на протяжении 55% игрового времени. Это лучший показатель на Евро-2024, информирует Opta Analyst в соцсети Х (ранее Twitter).

Бо́льшую часть времени на турнире (64%) сборная Англии проводила, играя вничью с соперниками.

В финале чемпионата Европы — 2024 испанская национальная команда обыграла Англию со счётом 2:1. В составе голами отметились вингер Нико Уильямс и нападающий Микель Оярсабаль. Единственный гол «трёх львов» забил атакующий полузащитник Коул Палмер.

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