Баранник: многие клубы РПЛ хотели бы видеть в своих рядах Дзюбу

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о будущем бывшего форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы после его ухода из «Локомотива».

«Очень сложно рассуждать о будущем Дзюбы и ответить на вопрос, может ли он рассчитывать на предложение от клубов РПЛ, потому что Артём сейчас сам сидит на всей информации, которая касается продолжения его карьеры.

Но тот факт, что многие клубы Премьер-Лиги хотели бы видеть его в своих рядах — это бесспорно. Однако тут уже встаёт вопрос того, что Дзюба хочет сам. И насколько заинтересованные в его услугах команды смогут конкурировать в финансовой стороне вопроса с тем, что, например, ему могут предложить в Китае», — приводит слова Баранника Legalbet.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.