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Дуглас Сантос назвал бразильского футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»

Дуглас Сантос назвал бразильского футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что хотел бы играть в санкт-петербургской команде вместе с нападающим сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймаром.

«Какого ещё бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определённый лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то ещё, мы будем только рады», — приводит слова Сантоса «РБ Спорт».

Дуглас Сантос перешёл в стан сине‑бело‑голубых летом 2019 года, подписав пятилетний контракт. В сентябре 2021 года соглашение было продлено до конца лета 2026 года.

Неймар стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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