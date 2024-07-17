Чанов: Обляков — системообразующий игрок ЦСКА, его нельзя продавать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о будущем полузащитника армейцев Ивана Облякова.

«Согласен, что Обляков в свои 26 лет уже должен становиться настоящим лидером ЦСКА. Видно, что он старается, пытается быть одним из ведущих игроков, но иногда вмешиваются травмы, иногда с формой не всё в порядке. Будем надеяться, что в предстоящем сезоне он сможет выйти на новый уровень и стать лидером армейцев.

Что касается интереса к Ивану со стороны других команд чемпионата России, то, конечно, сейчас клубы могут отпустить любого футболиста, даже ключевого. Но для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики армейцев хотят видеть. Его нельзя продавать», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Динамо» проявляют интерес к Облякову. Ивану 26 лет, в прошлом сезоне он провёл 38 матчей за ЦСКА, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Облякова в € 9 млн.