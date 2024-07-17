БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев: при Галактионове «Локомотив» не дойдёт до такого провала, как при немцах

Евсеев: при Галактионове «Локомотив» не дойдёт до такого провала, как при немцах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от выступления железнодорожников в новом сезоне.

«Нет ли ощущения, что повторится история с провальным сезоном «Локомотива»? Тогда в «Локомотиве» были немцы, а сейчас там Галактионов. Думаю, до такого провала, как при немцах, не дойдет. Галактионов умеет ставить дисциплину и вообще объяснять свои требования. Так что до того, что было два года назад, не дойдёт, – приводит слова Евсеева Metaratings.

В летнее межсезонье «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также клуб покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

Новый сезон РПЛ красно-зелёные начнут домашним матчем с «Акроном» в 1-м туре. Встреча состоится 20 июля и начнётся в 15:00 мск.

Материалы по теме
Видео
Канадец Фрёзе на русском языке поприветствовал болельщиков «Локомотива»
Фото
«Локомотив» представил первый комплект формы на новый сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android