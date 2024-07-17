Евсеев: при Галактионове «Локомотив» не дойдёт до такого провала, как при немцах

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от выступления железнодорожников в новом сезоне.

«Нет ли ощущения, что повторится история с провальным сезоном «Локомотива»? Тогда в «Локомотиве» были немцы, а сейчас там Галактионов. Думаю, до такого провала, как при немцах, не дойдет. Галактионов умеет ставить дисциплину и вообще объяснять свои требования. Так что до того, что было два года назад, не дойдёт, – приводит слова Евсеева Metaratings.

В летнее межсезонье «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также клуб покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

Новый сезон РПЛ красно-зелёные начнут домашним матчем с «Акроном» в 1-м туре. Встреча состоится 20 июля и начнётся в 15:00 мск.