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Клопп не станет новым тренером сборной Англии после ухода Саутгейта — The Telegraph

Клопп не станет новым тренером сборной Англии после ухода Саутгейта — The Telegraph
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Немецкий специалист Юрген Клопп, ранее возглавлявший «Ливерпуль», не станет заменой Гарету Саутгейту на посту главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Клопп будет не доступен для тренерской работы до лета 2025 года. Немецкий специалист намерен взять отдых после многолетней работы с мерсисайдцами.

Решение Саутгейта покинуть английскую национальную команду было объявлено вчера, 16 июля. 53-летний специалист возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может стать новым наставником «трёх львов» по окончании сезона-2024/2025.

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Клопп расплакался на прощальном мероприятии:

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