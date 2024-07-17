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Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о своём приоритете в футбольной карьере

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о своём приоритете в футбольной карьере
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал своим приоритетом продолжение сотрудничества с санкт-петербургским клубом.

«Мой приоритет – остаться в «Зенита». Переход в другой клуб? Я хочу остаться дома. Я счастлив в «Зените». Время всё покажет», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт»

Напомним, минувший сезон Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». 30-летний футболист успел провести в составе команды семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Зенит» выиграл Суперкубок России — 2024, обыграв «Краснодар» со счётом 4:2.

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