«Аль-Иттихад» объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Ауара

Полузащитник «Ромы» Уссем Ауар стал игроком «Аль-Иттихада», сообщает пресс-служба саудовского клуба в социальных сетях. Подробности контракта с футболистом не уточняются

Ранее в СМИ сообщалось, что переход алжирского полузащитника обойдётся «Аль-Иттихаду» в € 12 млн.

26-летний Уссем Ауар является воспитанником французского «Лиона», в академию которого он попал в 11 лет. Алжирец дебютировал в первой команде «ткачей» в 2017 году. Летом 2023 года он перешёл в «Рому» на правах свободного агента, за который в прошедшем сезоне провёл 25 матчей во всех соревнованиях, отметившись четырьмя забитыми мячами. Ориентировочная трансферная стоимость Ауара, по версии интернет-портала Transfermarkt, — €10 млн.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника сборной Франции и «ПСЖ» Лорана Блана.