Галоян прокомментировал решение некоторых футболистов играть за Армению, а не за Россию

Полузащитник «Акрона» Артур Галоян прокомментировал случаи, когда футболисты, имеющие два гражданства — России и Армении — выбирали выступать за вторую сборную.

— Как относитесь к мнению, что сейчас сборная Армении состоит из бывших россиян?

— Думаю, не особо уместно так говорить. Что значит бывшие россияне? Те ребята, которые сменили гражданство, всё равно остаются гражданами России. Двойное гражданство — обычная практика. Ничего такого в этом нет. Это всё равно выбор каждого. Если есть какие-то корни, если в тебе заинтересованы и тебя ждут, то почему нет, — приводит слова Галояна «РБ Спорт».

За сборную Армении выступает целых ряд игроков РПЛ. Среди них защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, хавбек «Акрона» Артур Галоян. Также ранее в «Пари НН» выступал полузащитник Эдгар Севикян, который на молодёжном уровне играл за сборную России, но затем сделал свой выбор в пользу Армении. Из «Пари НН» Севикян перешёл в венгерский «Ференцварош».