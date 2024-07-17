Тренер «Интер Майами» сообщил, сколько матчей пропустит Месси из-за травмы

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающий американского клуба Лионель Месси пропустит как минимум два ближайших матча из-за травмы правой лодыжки, полученной во время игры финала Копы-2024 с Колумбией (1:0).

Также Мартино добавил: «Он подвернул лодыжку, и у него есть травма, поэтому необходимо обследование. У меня уже была возможность увидеть снимки. Будут проведены тесты для определения серьёзности ситуации. Мы всегда получаем информацию от нашего кинезиолога Уолтера Инсаурральде, который также является кинезиологом [аргентинской] национальной команды. Он очень осторожно ставит диагнозы до получения результатов обследования», — приводит слова Мартино ESPN.

«Интер Майами» сыграет 18 июля с «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС. 21 июля «фламинго» встретятся с «Чикаго Файр».

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