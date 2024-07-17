Кунде рассказал, как умение хорошо одеваться влияет на уровень футбола и зарплату

Правый защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде считает важным для футболиста уметь одеваться со вкусом.

«Это не мои слова, но я с ними согласен. Если ты хорошо одеваешься, ты чувствуешь себя счастливым, если ты чувствуешь себя счастливым, ты хорошо играешь, а если ты хорошо играешь, ты хорошо зарабатываешь (смеётся)», — приводит слова Кунде Vibes Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Кунде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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