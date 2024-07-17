Личка: нам необходимо точечное усиление нескольких позиций

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, отказался сравнивать условия московского клуба с «Зенитом» на фоне летних приобретений сине-бело-голубых. «Зенит» этим летом пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков, Сергей Волков и нападающий Максим Глушенков.

– Смотря на трансферы «Зенита», согласны ли вы с тем, что находитесь не в равных условиях с питерцами?

– Не хотел бы сравнивать. На данный момент у нас действительно нет новых трансферов, кроме вратаря Лунёва. Кроме того, несколько игроков выступали на Кубке Америки и еще не вернулись. Тем не менее мы должны показывать максимум из того, что имеем. Если вы хотите конкурировать с лучшими, нужно минимум 16-17 футболистов, готовых бороться за место в основном составе. Поэтому нам необходимо точечное усиление нескольких позиций, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В стартовом туре «Динамо» встретится с воронежским «Факелом».

После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.