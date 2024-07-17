Вадим Евсеев объяснил провал сборной Италии на Евро-2024

Российский тренер Вадим Евсеев высказался по поводу вылета сборной Италии на чемпионате Европы в Германии на стадии 1/8 финала турнира.

«Спаллетти искал новые сочетания, но вы знаете, что в Италии как нигде давят на тренера. Там любой человек, начиная от ребёнка и заканчивая бабушкой, разбирается в футболе, поэтому буквально у каждого есть своё мнение. Это привело к давлению, которое и повлияло на Спаллетти», – приводит слова Евсеева Metaratings.

Сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили швейцарцам (0:2) и выбыли из турнира.

Национальная команда Италии является победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.