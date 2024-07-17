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Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 16 июля

Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 16 июля
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Вчера, 16 июля, состоялись ответные встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

17:30 мск. «Балкани» – «Унио Эспортива Санта-Колома» 1:2, 5:6 пен.;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 17:30 МСК
Балкани
Сува-Река, Косово
Окончен
1 : 2
5 : 6
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
0:1 Хамиди – 90+2'     0:2 de Jesus – 102'     1:2 Хамиди – 109'    
Удаления: Адетунджи – 38' / нет

19:00 мск. «Пюник» – «Динамо» Минск 0:1;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
Окончен
0 : 1
Динамо Мн
Минск, Беларусь
0:1 Гаврилович – 90'    

19:00 мск. ХИК – «Паневежис» 1:1;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 1
Паневежис
Паневежис, Литва
1:0 Ирвин – 38'     1:1 Велюлис – 45'    

19:00 мск. «Линкольн» – «Хамрун Спартанс» 0:1, 5:4 пен.;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
0 : 1
5 : 4
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
0:1 Da Silva – 89'    
Удаления: Bent – 5' / нет

20:00 мск. «Целе» – «Флора» 2:1;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
2 : 1
Флора
Таллин, Эстония
0:1 Varjund – 12'     1:1 Матко – 73'     2:1 Карничник – 76'    

20:30 мск. «Стяуа» – «Виртус» 4:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
2 : 1
Флора
Таллин, Эстония
0:1 Varjund – 12'     1:1 Матко – 73'     2:1 Карничник – 76'    

22:00 мск. «Дечич» – ТНС 1:1;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Дечич
Тузи, Черногория
Окончен
1 : 1
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
0:1 Young – 43'     1:1 Каевич – 72'    

22:00 мск. «Шэмрок Роверс» – «Викингур» 2:1.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
2 : 1
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
1:0 Кенни – 8'     2:0 Кенни – 20'     2:1 Хансен – 60'    
Удаления: Бирн – 74' / нет

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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