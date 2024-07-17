Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 16 июля

Вчера, 16 июля, состоялись ответные встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
17:30 мск. «Балкани» – «Унио Эспортива Санта-Колома» 1:2, 5:6 пен.;
19:00 мск. «Пюник» – «Динамо» Минск 0:1;
19:00 мск. ХИК – «Паневежис» 1:1;
19:00 мск. «Линкольн» – «Хамрун Спартанс» 0:1, 5:4 пен.;
20:00 мск. «Целе» – «Флора» 2:1;
20:30 мск. «Стяуа» – «Виртус» 4:0;
22:00 мск. «Дечич» – ТНС 1:1;
22:00 мск. «Шэмрок Роверс» – «Викингур» 2:1.
Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
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