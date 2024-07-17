Футболист «Барселоны» сломал руку во время тренировки

21-летний центральный полузащитник «Барселоны» Пабло Торре сломал пятую пястную кость левой руки во время тренировки сине-гранатовых в минувший вторник, 16 июля, сообщает официальный сайт «Барселоны».

В ближайшие дни футболисту предстоит операция под наблюдением клубного доктора. После хирургического вмешательства пресс-служба каталонцев дополнительно сообщит о состоянии здоровья Торре.

Пабло Торре этим летом вернулся в «Барселону» из аренды в «Жироне», где в прошедшем сезоне отыграл 29 матчей во всех соревнованиях, забив один гол и оформив две результативные передачи. Контракт Торре с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 3 млн.