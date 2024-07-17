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«Марсель» согласовал контракт с Мэйсоном Гринвудом — Орнштейн

«Марсель» согласовал контракт с Мэйсоном Гринвудом — Орнштейн
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«Марсель» договорился об условиях контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом, выступавшим в минувшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, теперь футболисту нужно приехать во Францию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Марселем» при том, что клубы уже договорились между собой о его трансфере.

Ранее сообщалось, что «Марсель» заплатит «Манчестер Юнайтед» € 31,6 млн (€ 27,6 млн в качестве фиксированной суммы и дополнительно € 4 млн) за трансфер Гринвуда. Подчёркивалось, что в соглашении прописан большой процент для «красных дьяволов» в случае будущей продажи футболиста.

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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