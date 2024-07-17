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Игрок «Акрона» Галоян: Сперцян может вырасти в игрока величины Мхитаряна

Игрок «Акрона» Галоян: Сперцян может вырасти в игрока величины Мхитаряна
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Полузащитник «Акрона» Артур Галоян высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне в его национальной команде.

Эдуард Сперцян — лидер этой сборной. Как можете его описать?
— Очень талантливый парень. Несколько лет уже хорошо себя проявляет в РПЛ и на уровне сборной.

— Может ли он вырасти в футболиста величины Генриха Мхитаряна?
— Думаю, да, — приводит слова Галояна «РБ Спорт».

24-летний Сперцян дебютировал в сборной Армении в 2021 году. За этот период он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В этих встречах футболист получил шесть жёлтых карточек.

С 2021 года Сперцян выступает также за основной состав «Краснодара». В минувшем сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Сперцяна составляет € 20 млн.

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