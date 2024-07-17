Минин: если Мбаппе начнёт капризничать, то «Реал» просядет в следующем сезоне

Известный телекомментатор Станислав Минин высказался о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе должен показать себя в «Реале» командным игроком, чтобы добиться успеха. Если Мбаппе начнёт капризничать, то «Реал» по ходу следующего сезона просядет», — сказал Минин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: