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Черданцев отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024

Черданцев отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года.

«С победой, Испания! Трус не играет в футбол!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

Национальная команда Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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