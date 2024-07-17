БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» согласовал трансфер вратаря, который является альтернативой Эдерсону — Романо

«Аль-Наср» согласовал трансфер вратаря, который является альтернативой Эдерсону — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Бенто перейдёт в саудовский «Аль-Наср». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, саудовский клуб согласовал трансфер голкипера за сумму в € 18 млн. Бенто должен пройти медосмотр, прежде чем подписать с «Аль-Насром» контракт сроком до лета 2028 года.

Ранее стало известно, что «Аль-Наср» приостановил переговоры с «Манчестер Сити» о переходе бразильского вратаря «горожан» Эдерсона из-за того, что английский клуб запросил € 60 млн за трансфер игрока. Сообщалось, что в качестве альтернативы Эдерсону саудовцы рассматривали его соотечественника Бенто.

25-летний Бенто является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», за который с 2021 года провёл 164 матча, в 59 из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Согласно данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Стала известна причина выхода «Аль-Насра» из переговоров с «Ман Сити» по Эдерсону
«Аль-Наср» вышел из переговоров с «Манчестер Сити» по Эдерсону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android