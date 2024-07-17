«Аль-Наср» согласовал трансфер вратаря, который является альтернативой Эдерсону — Романо

Вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Бенто перейдёт в саудовский «Аль-Наср». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, саудовский клуб согласовал трансфер голкипера за сумму в € 18 млн. Бенто должен пройти медосмотр, прежде чем подписать с «Аль-Насром» контракт сроком до лета 2028 года.

Ранее стало известно, что «Аль-Наср» приостановил переговоры с «Манчестер Сити» о переходе бразильского вратаря «горожан» Эдерсона из-за того, что английский клуб запросил € 60 млн за трансфер игрока. Сообщалось, что в качестве альтернативы Эдерсону саудовцы рассматривали его соотечественника Бенто.

25-летний Бенто является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», за который с 2021 года провёл 164 матча, в 59 из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Согласно данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет € 15 млн.