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Месси представил третий комплект формы «Интер Майами» в бирюзовом цвете

Месси представил третий комплект формы «Интер Майами» в бирюзовом цвете
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Американский футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на своём официальном сайте представил третью форму команды, в которой она будет выступать в сезоне-2024/2025.

Футболисты «Интер Майами» дебютируют в третьей форме 21 июля во время матча МЛС с «Чикаго Файр».

Фото: ФК «ИНТЕР МАЙАМИ»

Фото: ФК «ИНТЕР МАЙАМИ»

Напомним, Лионель Месси подписал контракт с «фламинго» 15 июля 2023 года. За этот период Месси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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