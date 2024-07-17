В «Челси» началось расследование скандального расистского видео с участием Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» начал расследование после скандального видео, на котором аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вместе с партнёрами по сборной Аргентины спел оскорбительную песню по отношению к футболистам сборной Франции. Об этом сообщил журналист Daily Mail Киран Гилл в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве «Челси» обеспокоены данной ситуацией, так как в составе «аристократов» выступают семь французских футболистов.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.

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