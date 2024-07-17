Евсеев: не считаю, что Модрич сбавил на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев высказался об игре капитана и полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича на чемпионате Европы — 2024. Он также оценил выступление хорватской национальной команды на турнире.

«Я не считаю, что он сбавил. Он так же работает, просто именно вся команда не помолодела. Ковачичу уже 30 лет, Брозовичу – 31. Если бы рядом с ним были молодые игроки, которые могут выполнять большой объём работы, то мы бы иначе смотрели на Модрича.

На этом Евро Хорватия вообще была медленной командой, которая добивалась результата за счёт контроля и техники. В матче со сборной Испании они владели мячом дольше соперника, но владение без моментов не приводит к голам и победам», — приводит слова Евсеева Metaratings.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 хорватская национальная команда набрала два очка и заняла третье место в квартете В. В 3-м туре сборная Хорватии сыграла вничью с Италией (1:1). Итальянский нападающий Маттиа Дзакканьи сравнял счёт в матче на 90+8-й минуте.

В трёх матчах группового этапа чемпионате Европы — 2024 Модрич забил один гол.