Стало известно условие, при котором «ПСЖ» сможет завершить трансфер Виктора Осимхена

Французский «Пари Сен-Жермен» должен в ближайшее время продать форварда своей команды Рандаля Коло Муани, чтобы завершить подписание нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, агент нигерийского нападающего, находящийся на переговорах в Париже, был осведомлён, что завершение трансфера Осимхена невозможно без крупной продажи. Сообщается, что руководство парижан во главе со спортивным директором Луишем Кампушем уверено в скорой продаже Коло Муани.

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с нигерийским футболистом в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн. Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Коло Муани принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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