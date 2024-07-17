БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» — журналист Кристиан Фальк

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» — журналист Кристиан Фальк
Комментарии

Мардидский «Реал» заинтересован в услугах защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Как сообщает Кристиан Фальк в соцсетях, интерес «сливочных» к игроку сборной Англии становится всё более предметным. Сам футболист заинтересован в потенциальном переезде в Мадрид.

Трент Александер-Арнольд представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн. В минувшем сезоне защитник провёл во всех турнирах за клуб 37 матчей, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

Материалы по теме
«На презентации я повторил фишку Роналду». Как прошёл первый день Мбаппе в «Реале»
«На презентации я повторил фишку Роналду». Как прошёл первый день Мбаппе в «Реале»

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android