«Реал» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» — журналист Кристиан Фальк

Мардидский «Реал» заинтересован в услугах защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Как сообщает Кристиан Фальк в соцсетях, интерес «сливочных» к игроку сборной Англии становится всё более предметным. Сам футболист заинтересован в потенциальном переезде в Мадрид.

Трент Александер-Арнольд представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн. В минувшем сезоне защитник провёл во всех турнирах за клуб 37 матчей, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

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