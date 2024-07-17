Промес разместил загадочную публикацию, связанную со «Спартаком»

Экс-форвард московского «Спартака» Квинси Промес разместил новые публикации в своих социальных сетях. Он опубликовал два видеоролика в футболке красно-белых. Под обоими видео нидерландский футболист прикрепил эмодзи в виде скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КВИНСИ ПРОМЕСА

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с игроком. Ранее, 17 мая, нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать Объединённые Арабские Эмираты. Промес был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.

Промес показал маску с ювелирными украшениями: