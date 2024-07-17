Евсеев высказался о выступлении сборной Германии на домашнем чемпионате Европы

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил выступление сборной Германии на домашнем чемпионате Европы.

«Германия не так далеко прошла по Евро. Мы видим, что на многих турнирах домашним командам везёт со жребием. Германия ярко играла, но попала в часть сетки с сильными командами. Немцы проиграли Испании, хотя могли и победить.

На домашнем чемпионате играть всегда тяжело. Любой результат, кроме победы, будет считаться отрицательным. Нагельсман создал организованную команду. Его футболисты знали, что делать на поле. Это хороший показатель», – приводит слова Евсеева Metaratings.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1. Сборная Германии на турнире дошла до 1/4 финала, проиграв национальной команде Испании со счётом 2:1.

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