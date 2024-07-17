Появилась фотография Андрея Канчельскиса после драки в московском баре

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию бывшего футболиста сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса после инцидента с дракой в московском баре.

Фото: Телеграм-канал Mash

Ранее стало известно, что Андрея Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре. Об этом также написал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что экс-полузащитник выпивал в московском баре. После этого он ввязался в перепалку с болельщиком. Конфликт перерос в драку. Отмечалось, что Канчельскис был отправлен в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте — в больницу забирать не стали.

Напомним, 14 июля состоялся финал Евро-2024, который прошёл в Германии. Сборная Испании в решающем матче турнира обыграла Англию со счётом 2:1.

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