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«Как бы сложилось, поставь судья пенальти в пользу немцев». Бородюк — о Испании на Евро

«Как бы сложилось, поставь судья пенальти в пользу немцев». Бородюк — о Испании на Евро
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Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о победе сборной Испании в финале чемпионата Европы — 2024.

«Испанцы показали хороший футбол, у них изменилась модель игры. Раньше они в основном держали мяч, а сейчас у них очень здорово работают фланги, скоростные ребята обыгрывают один в один. В игре испанцев понравилось то, что они могут создать аритмию во время матча. Они по праву стали чемпионами Европы. Единственная команда, которая оказала достойное сопротивление — это Германия. Во втором тайме немцы полностью переигрывали испанцев, неизвестно, как бы всё сложилось, поставь судья пенальти. Мне понравились Уильямс, не по годам талантливый Ямаль, и два центральных полузащитника, которые вели игру – Родри и Руис», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1.

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