Александр Бородюк прокомментировал выступление сборной Англии на Евро-2024

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о выступлении сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.

«То, что англичане добрались так далеко, — профессионализм или везение? У них прагматичный футбол. Наверное, это тактика тренера. Видимо, она приносила им результат. Конечно, они теряют в зрелищности, но у них есть тактика, дисциплина, прагматизм. По сетке им в какой-то степени повезло. Испания играла со всеми топ-сборными, а у англичан сетка была чуть проще. С голландцами был хороший матч. Для того, чтобы Евро был более зрелищным, 16 команд было бы оптимально. 24 — это уже много», – приводит слова Бородюка Metaratings.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1.

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