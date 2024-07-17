Опубликована символическая сборная Евро-2024 от ESPN, экс-игрок РПЛ попал в число лучших

Американский спортивный сайт ESPN объявил символическую сборную лучших игроков чемпионата Европы – 2024 в Германии. Для этой команды выбрали схему 4-2-3-1.
Бывший игрок ЦСКА словенский центральный защитник Яка Бийол попал в число 11 лучших игроков турнира.
Символическая сборная Евро-2024 по версии ESPN выглядит следующим образом:
Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);
Защитники: Жюль Кунде (Франция), Антонио Рюдигер (Германия), Яка Бийол (Словения), Нуну Мендеш (Португалия);
Центральные полузащитники: Родри (Испания), Тейани Рейндерс (Нидерланды);
Атакующие полузащитники: Ламин Ямаль (Испания), Арда Гюлер (Турция), Нико Уильямс (Испания);
Нападающий: Никлас Фюллькруг (Германия).
Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1.
«Чемпионат» встретил финал Евро-2024 на Красной площади: