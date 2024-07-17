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Опубликована символическая сборная Евро-2024 от ESPN, экс-игрок РПЛ попал в число лучших

Американский спортивный сайт ESPN объявил символическую сборную лучших игроков чемпионата Европы – 2024 в Германии. Для этой команды выбрали схему 4-2-3-1.

Бывший игрок ЦСКА словенский центральный защитник Яка Бийол попал в число 11 лучших игроков турнира.

Символическая сборная Евро-2024 по версии ESPN выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Жюль Кунде (Франция), Антонио Рюдигер (Германия), Яка Бийол (Словения), Нуну Мендеш (Португалия);

Центральные полузащитники: Родри (Испания), Тейани Рейндерс (Нидерланды);

Атакующие полузащитники: Ламин Ямаль (Испания), Арда Гюлер (Турция), Нико Уильямс (Испания);

Нападающий: Никлас Фюллькруг (Германия).

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале победила Англию со счётом 2:1.

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