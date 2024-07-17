Тен Хаг подтвердил информацию, что его конфликт с Санчо исчерпан

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о конфликте с вингером английского клуба Джейдоном Санчо. По словам нидерландского специалиста, конфликт с игроком был исчерпан.

«Мы подвели черту. «Манчестер Юнайтед» нужны футболисты, а Джейдон Санчо – хороший футболист. Мы подвели черту и движемся дальше», — приводит слова тен Хага журналист Марк Кричли в соцсетях.

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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