БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг подтвердил информацию, что его конфликт с Санчо исчерпан

Тен Хаг подтвердил информацию, что его конфликт с Санчо исчерпан
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о конфликте с вингером английского клуба Джейдоном Санчо. По словам нидерландского специалиста, конфликт с игроком был исчерпан.

«Мы подвели черту. «Манчестер Юнайтед» нужны футболисты, а Джейдон Санчо – хороший футболист. Мы подвели черту и движемся дальше», — приводит слова тен Хага журналист Марк Кричли в соцсетях.

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

Материалы по теме
Санчо готов покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на примирение с тен Хагом — ESPN

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android