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Стало известно решение Клаудиньо по продлению контракта с «Зенитом»

Стало известно решение Клаудиньо по продлению контракта с «Зенитом»
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Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо отказался продлевать контракт с клубом.

Как сообщает Bolavip, игрок отказался от улучшенных условий в Санкт-Петербурге и намерен вернуться в Бразилию, продолжив карьеру во «Фламенго». Отмечается, что у игрока уже согласованы детали контракта с бразильской стороной.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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