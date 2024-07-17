Названа должность, на которой Тьяго Алькантара работает в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Тьяго Алькантара, недавно объявивший о завершении карьеры, уже получил временную работу в штабе нового главного тренера каталонской команды Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, Алькантара считается ключевым связующим звеном коммуникации между командой и тренерским штабом. Экс-полузащитник занимается переводом инструкций и тактических разъяснений от Флика игрокам во время тренировок в период предсезонки.

Отмечается, что Тьяго не планирует в долгосрочной перспективе оставаться помощником по коммуникациям в штабе Флика. Как только немец выучит испанский, Алькантара оставит «Барселону».

8 июля 2024 года экс-полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил в социальных сетях об окончании игровой карьеры. Его последним клубом стал английский «Ливерпуль», также бывший футболист выступал за «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

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