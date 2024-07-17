Форвард «Зенита» Педро рассказал, когда начнёт учить русский язык

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о том, когда начнёт учить русский язык.
«Пока не начал учить русский язык. Все силы брошены на изучение английского, которым занимаюсь уже давно. Хочу дотянуть английский до хорошего уровня, а потом займусь русским», — приводит слова Педро ТАСС.
Напомним, в минувшем сезоне Педро принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.
По итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также выиграл Фонбет Кубок России.
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