Сака трогательно обратился к Саутгейту после его ухода с поста наставника сборной Англии

Крайний нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака трогательно попрощался с бывшим главным тренером национальной команды 53-летним специалистом Гаретом Саутгейтом. Напомним, 16 июля футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что возглавляющий сборную страны Саутгейт принял решение покинуть свой пост.

«Гарет, спасибо большое за всё, что вы сделали для меня и для нашей команды. Я всегда буду благодарен вам за воспоминания, которые мы сохранили в памяти! Спасибо вам за вашу поддержку и работу, за то, что вы делали всё для прогресса нашей нации. Желаю вам всего самого наилучшего», — написал Сака на странице в своей социальной сети.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение. Саутгейт дважды выводил сборную Англии в финал чемпионатов Европы.

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