Энцо Фернандес публично принёс извинения за расистскую кричалку в адрес сборной Франции

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции.

«Я хочу искренне извиниться за видео, опубликованное в моих соцсетях во время празднования национальной сборной. В песне содержатся крайне оскорбительные выражения, и этим словам нет абсолютно никакого оправдания. Я выступаю против расизма во всех формах и прошу прощения за содеянное. Это произошло под действием эйфории от победы на Кубке Америки. Это видео, этот момент, эти слова не отражают мои убеждения или мой характер. Мне искренне жаль», — написал Фернандес в одной из социальных сетей.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: